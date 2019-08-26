У меня всегда было по умолчанию - всё работает!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:21
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:36
гашение кредитки
Позвонили сегодня и грозным голосом повелели погасить минимальный платеж до 25 числа. А то будет бо - бо.
А у меня зеленая. Это пугают так?
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:22
Так сегодня уже 27-е
В приложении и веб-банкинге написано "до конца месяца"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:58
Re: А-Банк
А у всех после замены на зеленку пишет, что лимит не погашен в грейс, хотя погашен был?
Надеюсь не надо же его снова гасить до 31. Це глюк?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Вів 27 сер, 2019 15:05
У меня веб-версия пишет:
"Если Вы внесёте ХХХХХ.ХХ UAH до конца августа, Вам не нужно будет платить никакие проценты".
Приложение не проверял.
Переход делал когда вся задолженность была погашена (на карте был положительный остаток). Специально так делал, чтобы исключить вариант, когда часть задолженность по старым условиям, и часть уже по новым.
Зная местных смузистов-гиробордеров...
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:06
Так у меня тоже. Значит пугают.
Загасимся с моно в субботу 31-го. Правильно?
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:12
Господа! На уни нулёвку зашло 12к (долг отдали)... Но после июньских событий 1% комиссии ввели за уход по p2p... Есть ли сейчас варианты безболезнненого выхода с уни... ну кроме как через месячный депо (можно в личку) Спасибо
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:32
Это один из допустимых вариантов.
Раньше гасился 25-го поздно вечером - или манисендом, или в терминале привата - проблем не было
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 27 сер, 2019 17:16
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