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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1323132413251326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:38

Карамболь см личку
Дядя Дима
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Повідомлень: 448
З нами з: 29.11.16
Подякував: 228 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 19:45

  mustbe написав:
  Олег1964 написав:Загасимся с моно в субботу 31-го. Правильно?

Не, неправильно.
Не с моно

І чим вам не догодив котосенд?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 18.08.14
Подякував: 180 раз.
Подякували: 444 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 07:19

  Дядя Дима написав:Карамболь см личку

Можно и мне, пожалуйста.
Amid
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 12.06.08
Подякував: 113 раз.
Подякували: 170 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:06

  klug написав:
  mustbe написав:
  Олег1964 написав:Загасимся с моно в субботу 31-го. Правильно?

Не, неправильно.
Не с моно

І чим вам не догодив котосенд?

Тоже интересно, почему не с моно. Пока опыта работы с картой мало, но для пробы гасил с моно. Показалось очень удобно - быстро (как правило, в течение минуты) и бесплатно.
ingtrans
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Повідомлень: 6
З нами з: 31.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:31

  Amid написав:
  Дядя Дима написав:Карамболь см личку

Можно и мне, пожалуйста.

І мені.
Doda
 
Повідомлень: 139
З нами з: 23.11.11
Подякував: 33 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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