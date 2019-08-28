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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:38
Карамболь см личку
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Дядя Дима
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:45
mustbe написав: Олег1964 написав:
Загасимся с моно в субботу 31-го. Правильно?
Не, неправильно.
Не с моно
І чим вам не догодив котосенд?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 28 сер, 2019 07:19
Дядя Дима написав:Карамболь
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Можно и мне, пожалуйста.
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Amid
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Додано: Сер 28 сер, 2019 08:06
klug написав: mustbe написав: Олег1964 написав:
Загасимся с моно в субботу 31-го. Правильно?
Не, неправильно.
Не с моно
І чим вам не догодив котосенд?
Тоже интересно, почему не с моно. Пока опыта работы с картой мало, но для пробы гасил с моно. Показалось очень удобно - быстро (как правило, в течение минуты) и бесплатно.
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ingtrans
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Додано: Сер 28 сер, 2019 10:31
Amid написав: Дядя Дима написав:Карамболь
см личку
Можно и мне, пожалуйста.
І мені.
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Doda
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:56
ingtrans написав:
Тоже интересно, почему не с моно
А почему именно с моно ?
В стране есть и более другие банки
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mustbe
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Додано: Сер 28 сер, 2019 17:21
mustbe написав: ingtrans написав:
Тоже интересно, почему не с моно
А почему именно с моно ?
В стране есть и более другие банки
Я и не утверждаю, что именно с моно. Вопрос возник из-за следующего комментария:
mustbe написав: Олег1964 написав:
Загасимся с моно в субботу 31-го. Правильно?
Не, неправильно.
Не с моно
И, собственно, вопрос так и остается: почему неправильно гаситься с моно? Это быстро и бесплатно. Подводных камней не вижу.
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ingtrans
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Додано: Сер 28 сер, 2019 18:41
Погашение с Моно предполагает наличие там собственных средств, что само по себе довольно тупо
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mustbe
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Додано: Сер 28 сер, 2019 21:16
mustbe написав:
Погашение с Моно предполагает наличие там собственных средств, что само по себе довольно тупо
тупо не иметь две кредитки моно
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Олег196
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