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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 сер, 2019 21:35
ingtrans написав:
Тоже интересно, почему не с моно. Пока опыта работы с картой мало, но для пробы гасил с моно. Показалось очень удобно - быстро (как правило, в течение минуты) и бесплатно.
останнім часом моно полюбив притримувати платежі особливо в п'ятницю та в останні дні місяця + тримати власні кошти в моно для мене теж не зрозумілий мезальянс
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KVV
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Додано: Сер 28 сер, 2019 22:01
Flamingo написав: mustbe написав:
Погашение с Моно предполагает наличие там собственных средств, что само по себе довольно тупо
Погашение кредитки по р2р с любого донора предполагает наличие там собственных средств. Но есть еще такое понятие как транзит, который именно у сабжа весьма не дурственен
Мы говорим про "погашение с моно" или про "транзит с моно" ?
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Додано: Сер 28 сер, 2019 22:01
KVV написав: ingtrans написав:
Тоже интересно, почему не с моно. Пока опыта работы с картой мало, но для пробы гасил с моно. Показалось очень удобно - быстро (как правило, в течение минуты) и бесплатно.
останнім часом моно полюбив притримувати платежі особливо в п'ятницю та в останні дні місяця + тримати власні кошти в моно для мене теж не зрозумілий мезальянс
Да но задержка была ведь лишь по СЭП. А гасить "зеленую" в субботу СЭПом никто ведь и не собирается
Или по р2р были задержки? Я о таких не слышал.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 22:08
mustbe написав: Flamingo написав: mustbe написав:
Погашение с Моно предполагает наличие там собственных средств, что само по себе довольно тупо
Погашение кредитки по р2р с любого донора предполагает наличие там собственных средств. Но есть еще такое понятие как транзит, который именно у сабжа весьма не дурственен
Мы говорим про "погашение с моно" или про "транзит с моно" ?
А разве при "транзите с Моно" "погашение кредитки" перестает быть "погашением с Моно"? И разве оно не осуществляется за счет "своих"? Пусть появившихся там минуту назад. В конце концов любые деньги в любом банке это так или иначе всего лишь "транзит". Где-то минутный, где-то многолетний. Я так понимаю обсуждался все-таки способ погашения, а не срок нахождения денег на счете моно до момента погашения.
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Flamingo
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Додано: Чет 29 сер, 2019 08:42
mustbe написав: Flamingo написав: mustbe написав:
Погашение с Моно предполагает наличие там собственных средств, что само по себе довольно тупо
Погашение кредитки по р2р с любого донора предполагает наличие там собственных средств. Но есть еще такое понятие как транзит, который именно у сабжа весьма не дурственен
Мы говорим про "погашение с моно" или про "транзит с моно" ?
Мы, естественно, говорим о последнем переводе, в результате которого деньги попали на карту А-Банк. В противном случае получится, что мы всегда гасим только со своей карты/счета (ну или с рук), на которую изначально приходят деньги в виде ЗП и т.п. поступлений.
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ingtrans
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Чет 29 сер, 2019 07:23
Amid
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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