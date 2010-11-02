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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1324132513261327

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:35

  ingtrans написав:Тоже интересно, почему не с моно. Пока опыта работы с картой мало, но для пробы гасил с моно. Показалось очень удобно - быстро (как правило, в течение минуты) и бесплатно.

останнім часом моно полюбив притримувати платежі особливо в п'ятницю та в останні дні місяця + тримати власні кошти в моно для мене теж не зрозумілий мезальянс
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:01

  Flamingo написав:
  mustbe написав:Погашение с Моно предполагает наличие там собственных средств, что само по себе довольно тупо

Погашение кредитки по р2р с любого донора предполагает наличие там собственных средств. Но есть еще такое понятие как транзит, который именно у сабжа весьма не дурственен ;)

Мы говорим про "погашение с моно" или про "транзит с моно" ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:01

  KVV написав:
  ingtrans написав:Тоже интересно, почему не с моно. Пока опыта работы с картой мало, но для пробы гасил с моно. Показалось очень удобно - быстро (как правило, в течение минуты) и бесплатно.

останнім часом моно полюбив притримувати платежі особливо в п'ятницю та в останні дні місяця + тримати власні кошти в моно для мене теж не зрозумілий мезальянс

Да но задержка была ведь лишь по СЭП. А гасить "зеленую" в субботу СЭПом никто ведь и не собирается :mrgreen: Или по р2р были задержки? Я о таких не слышал.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 22:08

  mustbe написав:
  Flamingo написав:
  mustbe написав:Погашение с Моно предполагает наличие там собственных средств, что само по себе довольно тупо

Погашение кредитки по р2р с любого донора предполагает наличие там собственных средств. Но есть еще такое понятие как транзит, который именно у сабжа весьма не дурственен ;)

Мы говорим про "погашение с моно" или про "транзит с моно" ?

А разве при "транзите с Моно" "погашение кредитки" перестает быть "погашением с Моно"? И разве оно не осуществляется за счет "своих"? Пусть появившихся там минуту назад. В конце концов любые деньги в любом банке это так или иначе всего лишь "транзит". Где-то минутный, где-то многолетний. Я так понимаю обсуждался все-таки способ погашения, а не срок нахождения денег на счете моно до момента погашения.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:42

  mustbe написав:
  Flamingo написав:
  mustbe написав:Погашение с Моно предполагает наличие там собственных средств, что само по себе довольно тупо

Погашение кредитки по р2р с любого донора предполагает наличие там собственных средств. Но есть еще такое понятие как транзит, который именно у сабжа весьма не дурственен ;)

Мы говорим про "погашение с моно" или про "транзит с моно" ?

Мы, естественно, говорим о последнем переводе, в результате которого деньги попали на карту А-Банк. В противном случае получится, что мы всегда гасим только со своей карты/счета (ну или с рук), на которую изначально приходят деньги в виде ЗП и т.п. поступлений.
ingtrans
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