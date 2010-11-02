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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 вер, 2019 14:16
1%м их Моня заразил?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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Додано: Пон 02 вер, 2019 11:19
мобильное приложение уже час не работает...
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velvet
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Додано: Пон 02 вер, 2019 11:20
velvet написав:
мобильное приложение уже час не работает...
Одмэны пошли в школу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 02 вер, 2019 11:59
И вэб не пашет
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Додано: Пон 02 вер, 2019 12:04
И карта не работала сутра - сообщение "позвоните в банк".
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Додано: Пон 02 вер, 2019 12:35
Там у них ничего и в отделении не с
работает.
Вчера залочили Зеленую. Разлок тока в отделении.
Пришел...
Не получается, говорят.
Все висит
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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