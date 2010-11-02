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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1327132813291330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 14:16

1%м их Моня заразил?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Подякував: 18 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:19

мобильное приложение уже час не работает...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:20

  velvet написав:мобильное приложение уже час не работает...

Одмэны пошли в школу :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:59

И вэб не пашет
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:04

Re: А-Банк

И карта не работала сутра - сообщение "позвоните в банк".
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 12:35

Там у них ничего и в отделении не с
работает.
Вчера залочили Зеленую. Разлок тока в отделении.
Пришел...
Не получается, говорят.
Все висит
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4074
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Подякував: 2 раз.
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