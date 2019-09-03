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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:55
2XL написав: Олег1964 написав: Alex_TT написав:
Коллеги, после последнего обновления на Андроид прога загружается и все в микроформате, еле различимы символы и иконки. Андроид 9. У кого-то ещё такое есть?
Есть. У меня. Тоже Андроид 9.
Тоже 9и всё нормально. Дело не в версии ОС.
А в чем?
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Олег1964
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:56
З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.
Старі без обмежень
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wolt450
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:02
wolt450 написав:
З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.
В месяц или вообще?
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Vorlon
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