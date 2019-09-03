А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:55
2XL написав: Олег1964 написав: Alex_TT написав:
Коллеги, после последнего обновления на Андроид прога загружается и все в микроформате, еле различимы символы и иконки. Андроид 9. У кого-то ещё такое есть?
Есть. У меня. Тоже Андроид 9.
Тоже 9и всё нормально. Дело не в версии ОС.
А в чем?
Олег1964
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Додано: Сер 04 вер, 2019 11:56
З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.
Старі без обмежень
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wolt450
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:02
wolt450 написав:
З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.
В месяц или вообще?
Vorlon
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Додано: Сер 04 вер, 2019 13:43
wolt450 написав:
З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.
Старі без обмежень
Интересно, старые депо, которые продлятся после указанной даты, считаются новыми или старыми?
Alex_TT
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:18
Alex_TT
не подсказывайте
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Додано: Сер 04 вер, 2019 14:40
Vorlon написав: wolt450 написав:
З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.
В месяц или вообще?
Взагалі.
Продовжені як нові вже будуть
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:07
В таком варианте депозиты Моно теперь интереснее.
Vorlon
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:38
Vorlon написав: wolt450 написав:
З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.
В месяц или вообще?
https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-351/?lang=uk
2.2.2.2. Вклад «Стандарт строковий».
Можливість поповнення: КЛІЄНТ має право збільшувати розмір коштів на вкладі. Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця без обмежень - для вкладів,відкритих до 01.09.19. Для вкладів, відкритих або пролонгованих з 01.09.2019 максимальна сума поповнення в місяць (календарний) не може перевищувати стартової суми вкладу або сумивкладу на 1 число поточного місяця, але не більшеніж 100 тис. грн (5 тис. дол./євро).
для 2.2.2.5 Вклад Online так же
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vollena71
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Додано: Сер 04 вер, 2019 15:43
wolt450 написав: Vorlon написав: wolt450 написав:
З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.
В месяц или вообще?
Взагалі.
Продовжені як нові вже будуть
т.е столбик под 18% уже нереально сделать?!
логан1919
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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