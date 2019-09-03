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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1329133013311332>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:55

  2XL написав:
Олег1964 написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, после последнего обновления на Андроид прога загружается и все в микроформате, еле различимы символы и иконки. Андроид 9. У кого-то ещё такое есть?

Есть. У меня. Тоже Андроид 9. :|
Тоже 9и всё нормально. Дело не в версии ОС.

А в чем?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:56

Re: А-Банк

З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.
Старі без обмежень
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:59

Re: А-Банк

  Alex_TT написав:Как вернуться на предверсию не ясно. А в таком формате работать невозможно :(
https://a-bank.com.ua/static/apps/android_old.apk
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:02

  wolt450 написав:З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.

В месяц или вообще?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 13:43

  wolt450 написав:З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.
Старі без обмежень


Интересно, старые депо, которые продлятся после указанной даты, считаются новыми или старыми? ;)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:18

Alex_TT не подсказывайте :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:40

  Vorlon написав:
  wolt450 написав:З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.

В месяц или вообще?

Взагалі.
Продовжені як нові вже будуть
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:07

В таком варианте депозиты Моно теперь интереснее.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:38

  Vorlon написав:
  wolt450 написав:З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.

В месяц или вообще?

https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-351/?lang=uk
2.2.2.2. Вклад «Стандарт строковий».
Можливість поповнення: КЛІЄНТ має право збільшувати розмір коштів на вкладі.
Максимальне поповнення вкладу протягом календарного місяця без обмежень - для вкладів,відкритих до 01.09.19. Для вкладів, відкритих або пролонгованих з 01.09.2019 максимальна сума поповнення в місяць (календарний) не може перевищувати стартової суми вкладу або сумивкладу на 1 число поточного місяця, але не більшеніж 100 тис. грн (5 тис. дол./євро).

для 2.2.2.5 Вклад Online так же
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:43

  wolt450 написав:
  Vorlon написав:
  wolt450 написав:З 1.09 всі нові депозити обмеження поповнення на рівні початкової суми.

В месяц или вообще?

Взагалі.
Продовжені як нові вже будуть
т.е столбик под 18% уже нереально сделать?!
логан1919
 
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