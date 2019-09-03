логан1919
Почему - реально! Но будете его пополнять по 2 грн. в месяц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:45
логан1919
Почему - реально! Но будете его пополнять по 2 грн. в месяц
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:01
Re: А-Банк
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:08
если не было движений по карте 365 дней, то после этого будет ежемесячно списываться 20 грн, пока деньги на карте не закончатся. если всё же за 12 месяцев не закончатся, то спишут сразу 500грн за год
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:15
нет. там же написано - але не бильше залишку власних коштив
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:16
Re: А-Банк
а якщо в клієнта багато карт, одна - активна, є гроші, а решта - дрімають
то якщо будуть дрімати рік+, АБ спише гроші із активної в користь неактивної?
+50грн !
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Додано: Сер 04 вер, 2019 16:17
нет, Не больше остатка своих средств, т.е. если своих больше 500 спишут 500, если меньше 500 - спишут все что есть до 0, но не в минус
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