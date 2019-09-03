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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1329133013311332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:45

логан1919
Почему - реально! Но будете его пополнять по 2 грн. в месяц :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:01

Re: А-Банк

Добрый день.
Растолькуйте кто-нибудь, как правильно понять тарифное описание по зелёной карте?

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Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:08

  Savage Mind написав:Добрый день.
Растолькуйте кто-нибудь, как правильно понять тарифное описание по зелёной карте?

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если не было движений по карте 365 дней, то после этого будет ежемесячно списываться 20 грн, пока деньги на карте не закончатся. если всё же за 12 месяцев не закончатся, то спишут сразу 500грн за год
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:12

vollena71

Тоесть баланс по карте уйдёт в минус 500грн. ?
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:15

  Savage Mind написав:vollena71

Тоесть баланс по карте уйдёт в минус 500грн. ?

нет. там же написано - але не бильше залишку власних коштив
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