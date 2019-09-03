логан1919
Почему - реально! Но будете его пополнять по 2 грн. в месяц
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 вер, 2019 15:45
логан1919
Почему - реально! Но будете его пополнять по 2 грн. в месяц
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:01
Re: А-Банк
Додано: Сер 04 вер, 2019 16:08
если не было движений по карте 365 дней, то после этого будет ежемесячно списываться 20 грн, пока деньги на карте не закончатся. если всё же за 12 месяцев не закончатся, то спишут сразу 500грн за год
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