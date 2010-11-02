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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1329133013311332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 15:45

логан1919
Почему - реально! Но будете его пополнять по 2 грн. в месяц :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:01

Re: А-Банк

Добрый день.
Растолькуйте кто-нибудь, как правильно понять тарифное описание по зелёной карте?

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Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:08

  Savage Mind написав:Добрый день.
Растолькуйте кто-нибудь, как правильно понять тарифное описание по зелёной карте?

Зображення

если не было движений по карте 365 дней, то после этого будет ежемесячно списываться 20 грн, пока деньги на карте не закончатся. если всё же за 12 месяцев не закончатся, то спишут сразу 500грн за год
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:12

vollena71

Тоесть баланс по карте уйдёт в минус 500грн. ?
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:15

  Savage Mind написав:vollena71

Тоесть баланс по карте уйдёт в минус 500грн. ?

нет. там же написано - але не бильше залишку власних коштив
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:16

Re: А-Банк

  vollena71 написав:то спишут сразу 500грн за год


а якщо в клієнта багато карт, одна - активна, є гроші, а решта - дрімають
то якщо будуть дрімати рік+, АБ спише гроші із активної в користь неактивної?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:17

  Savage Mind написав:vollena71

Тоесть баланс по карте уйдёт в минус 500грн. ?

нет, Не больше остатка своих средств, т.е. если своих больше 500 спишут 500, если меньше 500 - спишут все что есть до 0, но не в минус
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 16:24

  greenozon написав:
  vollena71 написав:то спишут сразу 500грн за год


а якщо в клієнта багато карт, одна - активна, є гроші, а решта - дрімають
то якщо будуть дрімати рік+, АБ спише гроші із активної в користь неактивної?

Комісія за обслуговування неактивного рахунку протягом 365 днів: 20 грн/міс, але не більше від залишку власних коштів на карті.

Я так понимаю, что если это отдельный счет (не допка), то не спишут. А если к 1 счету 2 карты, но хотя бы по 1 есть движение, так и по счету есть движение, активность есть наказывать не за что
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 23:06

wolt450 Да,не хорошо это.Банка даёт понять,что наши дэнэжки им не нужны. Ну ничего кое как поиметь их ещё можно но вот столбики когда подзасохнут и дружно вынос начнётся то репу чесать кто то такой умный будет :mrgreen: P.S. А в общем сентябрь как то не задался. Жмут со всех боков.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:41

  Дядя Дима написав:wolt450 Да,не хорошо это.Банка даёт понять,что наши дэнэжки им не нужны. Ну ничего кое как поиметь их ещё можно но вот столбики когда подзасохнут и дружно вынос начнётся то репу чесать кто то такой умный будет :mrgreen: P.S. А в общем сентябрь как то не задался. Жмут со всех боков.


Уже не впервые прикручивают краник. Чуток похудеют - и назад откроют. Если так всё останется - то пойду на выход после Нового года. :cry:
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jay2004
 
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