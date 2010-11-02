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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1330133113321333

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:16

  Дядя Дима написав: Да,не хорошо это.Банка даёт понять,что наши дэнэжки им не нужны

Всегда нужны,но под 18% видимо дороговато :D. На мой взгляд, это самое клиенто-заботливое ограничение пополнения! У кого сад столбиков густой - вообще год не пострадает. Да и для новых столбиков все не так безнадежно :twisted:
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:48

Re: А-Банк

  Smitten написав:У кого сад столбиков густой - вообще год не пострадает.

Пострадают ВСЕ сады через 3 мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:38

clientage можно узнать почему? :roll:
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 05 вер, 2019 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:47

  Кассандра написав:clientage почему? у меня крайний 18-ти % саженец по конец августа :roll:

Ну это уже тот, который 1н раз пролонгировался на 17%+1% на год, эт уже т.с. привой
А вот сами подвои 3х-мес уже все, новых не посадишь. А для старых 3х-мес нуна думать как их удобрить перед привоем или сразу в костер :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:50

clientage та лана вам, кто-то выше правильно сказал - похудеет банка и всё минётся и вернётся на круги своя :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:04

  Smitten написав: У кого сад столбиков густой - вообще год не пострадает. Да и для новых столбиков все не так безнадежно :twisted:
Ну допустим старые да,а вот новые то если с дальним прицелом открывать (то есть чтобы хорошо в будущем подзалить) это будет не столбик уже а столбеняра . А если открывать со старта хотя бы на 10-20 т то вроде сумма то и не большая но сидеть ждать по 3 месяца с никакущим процентом то это одни убытки будут. Короче говоря это moveton. Закончатся "сладкие" 18,5-18-17,5 и буду с депочемоданом на лыжи вставать.А пока тут намедни придумал тему и начал бразерсов доить аж пена брызгает с рыла. Ну и старые мои наработки действуют ещё ,пока не прикрыли. А когда сообразят каким образом я их делаю там уже и столбы подзавянут. :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 23:06

  Кассандра написав:clientage похудеет банка и всё минётся и вернётся на круги своя :wink:
Если одумаются то хорошо, однако суетно здесь становится
Дядя Дима
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