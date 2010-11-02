Додано: Чет 05 вер, 2019 23:04

Smitten написав: У кого сад столбиков густой - вообще год не пострадает. Да и для новых столбиков все не так безнадежно У кого сад столбиков густой - вообще год не пострадает. Да и для новых столбиков все не так безнадежно

Ну допустим старые да,а вот новые то если с дальним прицелом открывать (то есть чтобы хорошо в будущем подзалить) это будет не столбик уже а столбеняра . А если открывать со старта хотя бы на 10-20 т то вроде сумма то и не большая но сидеть ждать по 3 месяца с никакущим процентом то это одни убытки будут. Короче говоря это moveton. Закончатся "сладкие" 18,5-18-17,5 и буду с депочемоданом на лыжи вставать.А пока тут намедни придумал тему и начал бразерсов доить аж пена брызгает с рыла. Ну и старые мои наработки действуют ещё ,пока не прикрыли. А когда сообразят каким образом я их делаю там уже и столбы подзавянут.