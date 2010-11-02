Всегда нужны,но под 18% видимо дороговато . На мой взгляд, это самое клиенто-заботливое ограничение пополнения! У кого сад столбиков густой - вообще год не пострадает. Да и для новых столбиков все не так безнадежно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:16
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:48
Re: А-Банк
Пострадают ВСЕ сады через 3 мес
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:38
clientage можно узнать почему?
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 05 вер, 2019 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:47
Ну это уже тот, который 1н раз пролонгировался на 17%+1% на год, эт уже т.с. привой
А вот сами подвои 3х-мес уже все, новых не посадишь. А для старых 3х-мес нуна думать как их удобрить перед привоем или сразу в костер
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:50
clientage та лана вам, кто-то выше правильно сказал - похудеет банка и всё минётся и вернётся на круги своя
Додано: Чет 05 вер, 2019 23:04
Ну допустим старые да,а вот новые то если с дальним прицелом открывать (то есть чтобы хорошо в будущем подзалить) это будет не столбик уже а столбеняра . А если открывать со старта хотя бы на 10-20 т то вроде сумма то и не большая но сидеть ждать по 3 месяца с никакущим процентом то это одни убытки будут. Короче говоря это moveton. Закончатся "сладкие" 18,5-18-17,5 и буду с депочемоданом на лыжи вставать.А пока тут намедни придумал тему и начал бразерсов доить аж пена брызгает с рыла. Ну и старые мои наработки действуют ещё ,пока не прикрыли. А когда сообразят каким образом я их делаю там уже и столбы подзавянут.
Додано: Чет 05 вер, 2019 23:06
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:13
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:28
Это только для депозитов с названием онлайн. Для срочных и им подобным ничего не менялось. В прошлом месяце несколько "паДва" открыты без проблем. Наверное в последний раз
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:33
Re: А-Банк
В моб. А24 ИБАН засветили, правда и котел оставили - кинул пробную 1грн на Ибан получателя указал свои ФИО и и свой код. Назначение пока как они рекомендуют (по старому карта, фио, инн)
ЗЫ. в веб версии ИБАН не обнаружил .
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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