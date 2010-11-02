RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1331133213331334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:57

Re: А-Банк

ol_zy, всё сделано как в Привате.

В А-Банке отправлял уже по номеру счета 2620 и в назначении указывал "Перевод личных средств, ФИО, ИНН" — зашло всё корректно. Только назначение платежа при зачислении отобразиться не сразу, а через какое-то время.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 08.03.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1331133213331334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7585, 7586, 7587
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
75861 9015589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 09:59
Kalgan
Банк Глобус 1 ... 536, 537, 538
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5371 706606
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 04:58
Goodman
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3491, 3492, 3493
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34925 4320379
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 21:37
mephala

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (628)
09.09.2019 11:00
Альфа-Банк (75862)
09.09.2019 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.