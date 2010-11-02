ol_zy, всё сделано как в Привате.
В А-Банке отправлял уже по номеру счета 2620 и в назначении указывал "Перевод личных средств, ФИО, ИНН" — зашло всё корректно. Только назначение платежа при зачислении отобразиться не сразу, а через какое-то время.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 09:57
Re: А-Банк
ol_zy, всё сделано как в Привате.
В А-Банке отправлял уже по номеру счета 2620 и в назначении указывал "Перевод личных средств, ФИО, ИНН" — зашло всё корректно. Только назначение платежа при зачислении отобразиться не сразу, а через какое-то время.
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:13
При этом на Ибан уже 1грн зашла, а то что я утром (где-то в 9-30) на котел отправлял еще где-то варится...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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