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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1331133213331334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:57

Re: А-Банк

ol_zy, всё сделано как в Привате.

В А-Банке отправлял уже по номеру счета 2620 и в назначении указывал "Перевод личных средств, ФИО, ИНН" — зашло всё корректно. Только назначение платежа при зачислении отобразиться не сразу, а через какое-то время.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 12:13

  MASolomko написав:ol_zy, всё сделано как в Привате.

В А-Банке отправлял уже по номеру счета 2620 и в назначении указывал "Перевод личных средств, ФИО, ИНН" — зашло всё корректно. Только назначение платежа при зачислении отобразиться не сразу, а через какое-то время.

При этом на Ибан уже 1грн зашла, а то что я утром (где-то в 9-30) на котел отправлял еще где-то варится...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:32

  ol_zy написав:
  MASolomko написав:ol_zy, всё сделано как в Привате.

В А-Банке отправлял уже по номеру счета 2620 и в назначении указывал "Перевод личных средств, ФИО, ИНН" — зашло всё корректно. Только назначение платежа при зачислении отобразиться не сразу, а через какое-то время.

При этом на Ибан уже 1грн зашла, а то что я утром (где-то в 9-30) на котел отправлял еще где-то варится...

Звідки кидали, якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:45

Re: А-Банк

Как в новой моб. версии оперативно сменить логин? Помогает только полная очистка памяти (((
arkavs
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