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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:57
ol_zy, всё сделано как в Привате.
В А-Банке отправлял уже по номеру счета 2620 и в назначении указывал "Перевод личных средств, ФИО, ИНН" — зашло всё корректно. Только назначение платежа при зачислении отобразиться не сразу, а через какое-то время.
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MASolomko
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Додано: Пон 09 вер, 2019 12:13
MASolomko написав:
ol_zy, всё сделано как в Привате.
В А-Банке отправлял уже по номеру счета 2620 и в назначении указывал "Перевод личных средств, ФИО, ИНН" — зашло всё корректно. Только назначение платежа при зачислении отобразиться не сразу, а через какое-то время.
При этом на Ибан уже 1грн зашла, а то что я утром (где-то в 9-30) на котел отправлял еще где-то варится...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Пон 09 вер, 2019 13:32
ol_zy написав: MASolomko написав:
ol_zy, всё сделано как в Привате.
В А-Банке отправлял уже по номеру счета 2620 и в назначении указывал "Перевод личных средств, ФИО, ИНН" — зашло всё корректно. Только назначение платежа при зачислении отобразиться не сразу, а через какое-то время.
При этом на Ибан уже 1грн зашла, а то что я утром (где-то в 9-30) на котел отправлял еще где-то варится...
Звідки кидали, якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 15:45
Как в новой моб. версии оперативно сменить логин? Помогает только полная очистка памяти (((
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arkavs
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Додано: Пон 09 вер, 2019 17:47
arkavs написав:
Как в новой моб. версии оперативно сменить логин? Помогает только полная очистка памяти (((
Войти в другой акк?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 09 вер, 2019 18:11
Спрощена авторизиція працює після оновлення додатку? Техпідтримка не відповідає (((
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Додано: Пон 09 вер, 2019 20:41
Квесторе_поверніться написав: ol_zy написав: MASolomko написав:
ol_zy, всё сделано как в Привате.
В А-Банке отправлял уже по номеру счета 2620 и в назначении указывал "Перевод личных средств, ФИО, ИНН" — зашло всё корректно. Только назначение платежа при зачислении отобразиться не сразу, а через какое-то время.
При этом на Ибан уже 1грн зашла, а то что я утром (где-то в 9-30) на котел отправлял еще где-то варится...
Звідки кидали, якщо не секрет?
Все с альфы - я только оттуда СЕПы шлю - для меня тариф (все бесплатно - с учетом пакетности) в альфе наиболее приемлем.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:54
guntherhouse777 написав: arkavs написав:
Как в новой моб. версии оперативно сменить логин? Помогает только полная очистка памяти (((
Войти в другой акк?
Да. В старой версии была пимпочка - "назад". И по ней можно было набрать другой моб. номер. В этой револьверной все облазил - не могу найти (
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arkavs
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:36
Господа, почему не могу в приложении повысить лимит по уни голд с фото? Кредистория идеальная, в банке налито подфонд...
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логан1919
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