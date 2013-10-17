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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1332133313341335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:18

  guntherhouse777 написав:На главной странице справа зеленая стрелка Влево... тыц..И меняете тел. Версия 2.00.06 револьверная

Версия та же. Стрелку не вижу :oops: Зображення
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:22

  arkavs написав:
  guntherhouse777 написав:На главной странице справа зеленая стрелка Влево... тыц..И меняете тел. Версия 2.00.06 револьверная

Версия та же. Стрелку не вижу :oops:

сначала выйти из приложения: Настройки приложения- Выход. а там уже есть стрелочка
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:26

  vollena71 написав:
  arkavs написав:
  guntherhouse777 написав:На главной странице справа зеленая стрелка Влево... тыц..И меняете тел. Версия 2.00.06 револьверная

Версия та же. Стрелку не вижу :oops:

сначала выйти из приложения: Настройки приложения- Выход. а там уже есть стрелочка

Вооот :!: Стрелочку так и не нашел. Но появился пункт " Сменить пользователя" Спасибо! :)
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:30

Re: А-Банк

поповнення депо специфічне, в прогресії з 1.09
якщо відкрити на 1000, то перше поповнення на 1000, на другий місяць вже на 2000 і тд
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wolt450
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