Версия та же. Стрелку не вижу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:18
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:22
сначала выйти из приложения: Настройки приложения- Выход. а там уже есть стрелочка
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:26
Вооот Стрелочку так и не нашел. Но появился пункт " Сменить пользователя" Спасибо!
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:30
Re: А-Банк
поповнення депо специфічне, в прогресії з 1.09
якщо відкрити на 1000, то перше поповнення на 1000, на другий місяць вже на 2000 і тд
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