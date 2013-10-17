Версия та же. Стрелку не вижу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:18
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:22
сначала выйти из приложения: Настройки приложения- Выход. а там уже есть стрелочка
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:26
Вооот Стрелочку так и не нашел. Но появился пункт " Сменить пользователя" Спасибо!
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:30
Re: А-Банк
поповнення депо специфічне, в прогресії з 1.09
якщо відкрити на 1000, то перше поповнення на 1000, на другий місяць вже на 2000 і тд
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:12
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:31
Думаєте пропорція геометрична...сумніваюсь.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:36
йошкін кот, а як ви це дізнались?
ще навіть місяць не пройшов від нововведення,
мабуть в вас є крутий інсайдер в АБанці
+50грн !
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Додано: Вів 10 вер, 2019 14:52
Так ще нічого і невідомо...третій місяць буде 3000 чи 4000?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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