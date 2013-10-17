Ооо...
Видите, опыт-сила!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:38
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:47
vollena71
там питання в іншому - в прогресії на суму депо, яку по факту ще ніхто не мав можливості протестувати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:54
Re: А-Банк
Помилився...погресія, звичайно...зовсім не провідний.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 15 вер, 2019 06:14
Коллеги,подскажите. Товарищ с копилки снял 700 грн на кдв. потом выключил условия пополнения " округление до 100" и после этого 300 куда то делись.В отделении плечами пожали ,ну будем разбираться ,через пару дней будет ясно и позвоним. Однако прошло уже 4 дня и никто не звонил. Собственно вопрос : в этом банке это нормальная практика ,куда они могли уйти и что ему делать ,ждать звонка ?
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:07
300 откуда исчезло? Что в выписке (операциях) светит?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:22
ol_zy С кдв исчезло. Сначала увидел 700 потом стало меньше,а в выписке написано наверно типа "перевод с копилки". Он по крайней мере сказал ,что выписка ничего про 300 не отобразила.
|