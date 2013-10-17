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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1333133413351336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:38

  vollena71 написав:
  arkavs написав:
  guntherhouse777 написав:На главной странице справа зеленая стрелка Влево... тыц..И меняете тел. Версия 2.00.06 револьверная

Версия та же. Стрелку не вижу :oops:

сначала выйти из приложения: Настройки приложения- Выход. а там уже есть стрелочка

Ооо...
Видите, опыт-сила!
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:47

vollena71

там питання в іншому - в прогресії на суму депо, яку по факту ще ніхто не мав можливості протестувати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:54

Re: А-Банк

  klug написав:Провідний аналітик фінансового форуму не розрізняє пропорцію і прогресію

Помилився...погресія, звичайно...зовсім не провідний.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 06:14

Коллеги,подскажите. Товарищ с копилки снял 700 грн на кдв. потом выключил условия пополнения " округление до 100" и после этого 300 куда то делись.В отделении плечами пожали ,ну будем разбираться ,через пару дней будет ясно и позвоним. Однако прошло уже 4 дня и никто не звонил. Собственно вопрос : в этом банке это нормальная практика ,куда они могли уйти и что ему делать ,ждать звонка ?
Митяйка
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:07

  Митяйка написав:Коллеги,подскажите. Товарищ с копилки снял 700 грн на кдв. потом выключил условия пополнения " округление до 100" и после этого 300 куда то делись.В отделении плечами пожали ,ну будем разбираться ,через пару дней будет ясно и позвоним. Однако прошло уже 4 дня и никто не звонил. Собственно вопрос : в этом банке это нормальная практика ,куда они могли уйти и что ему делать ,ждать звонка ?

300 откуда исчезло? Что в выписке (операциях) светит?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:22

ol_zy С кдв исчезло. Сначала увидел 700 потом стало меньше,а в выписке написано наверно типа "перевод с копилки". Он по крайней мере сказал ,что выписка ничего про 300 не отобразила.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 06:22

Re: А-Банк

Митяйка, если есть возможность, то пробуйте в веб-версии банкинга посмотреть выписку по копилке.

Мне на день рождение пришло предложение получить повышенное вознаграждение 100 грн кешбека за приглашение друга (100 грн мне и 50 грн другу). Естественно кидок — дали по 50 грн. В поддержку обратился месяц назад и тишина :D Так, что ждать оперативного решения не стоит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:35

Re: А-Банк

  MASolomko написав:В поддержку обратился месяц назад и тишина :D

То Вы быстро от них ответ хотите ;). Что такое месяц? Я 12.07.2019 подал заявку о неначисленных мне "реферальных" 50 грн.- уже и была "заявка на ускорение рассмотрения заявки" и "заявка на ускорение заявки на ускорение первой заявки" - сейчас вот благодаря Вашему сообщению вспомнил - позвонил на гарячку: "Ваш вопрос на рассмотрении, после его рассмотрения Вас уведомят по телефону!"
Я даже предоставил им скрины, с телефона "приглашенного", где а-банка за 2 дня до оформления "зеленки" в вайбере пригласила его указав мои ИО как приглашающего - цена вопроса 50 грн. - они решают его уже БОЛЬШЕ двух месяцев. Так что у вас еще времени вагон ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:36

Flamingo

заявку на заявку на заявку при пришвидшення заявки зробили?
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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