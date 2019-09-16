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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 15:38
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:47
vollena71
там питання в іншому - в прогресії на суму депо, яку по факту ще ніхто не мав можливості протестувати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 10 вер, 2019 16:54
Re: А-Банк
Помилився...погресія, звичайно...зовсім не провідний.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 15 вер, 2019 06:14
Коллеги,подскажите. Товарищ с копилки снял 700 грн на кдв. потом выключил условия пополнения " округление до 100" и после этого 300 куда то делись.В отделении плечами пожали ,ну будем разбираться ,через пару дней будет ясно и позвоним. Однако прошло уже 4 дня и никто не звонил. Собственно вопрос : в этом банке это нормальная практика ,куда они могли уйти и что ему делать ,ждать звонка ?
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:07
300 откуда исчезло? Что в выписке (операциях) светит?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:22
ol_zy С кдв исчезло. Сначала увидел 700 потом стало меньше,а в выписке написано наверно типа "перевод с копилки". Он по крайней мере сказал ,что выписка ничего про 300 не отобразила.
Додано: Пон 16 вер, 2019 06:22
Re: А-Банк
Митяйка, если есть возможность, то пробуйте в веб-версии банкинга посмотреть выписку по копилке.
Мне на день рождение пришло предложение получить повышенное вознаграждение 100 грн кешбека за приглашение друга (100 грн мне и 50 грн другу). Естественно кидок — дали по 50 грн. В поддержку обратился месяц назад и тишина Так, что ждать оперативного решения не стоит.
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:35
Re: А-Банк
То Вы быстро от них ответ хотите . Что такое месяц? Я 12.07.2019 подал заявку о неначисленных мне "реферальных" 50 грн.- уже и была "заявка на ускорение рассмотрения заявки" и "заявка на ускорение заявки на ускорение первой заявки" - сейчас вот благодаря Вашему сообщению вспомнил - позвонил на гарячку: "Ваш вопрос на рассмотрении, после его рассмотрения Вас уведомят по телефону!"
Я даже предоставил им скрины, с телефона "приглашенного", где а-банка за 2 дня до оформления "зеленки" в вайбере пригласила его указав мои ИО как приглашающего - цена вопроса 50 грн. - они решают его уже БОЛЬШЕ двух месяцев. Так что у вас еще времени вагон
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:36
Flamingo
заявку на заявку на заявку при пришвидшення заявки зробили?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 16 вер, 2019 23:02
Re: А-Банк
Друзi, таке питаннячко знавцям продуктiв А-банку та представнику банку, якщо вiн сюди навiдується - чи можна одному клiєнту мати одночасно двi кредитнi картки цього банку ? Наприклад двi "Зеленi" ? Кред лимiт достатньо буде i на однiй, а iншу наприклад буде без кред.лiмiту. Чи можна так?
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