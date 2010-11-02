чи можна одному клiєнту мати одночасно двi кредитнi картки цього банку ?
Можно.
Тут у многих две кредитки, одна - с кредлимом, вторая - без
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:21
Можно.
Тут у многих две кредитки, одна - с кредлимом, вторая - без
Додано: Вів 17 вер, 2019 07:53
Все верно - у меня самого так. Но после выхода "зеленки" банк начал немного "гoвнить" в этом вопросе. Я знаю по меньшей мере два случая, когда вторую кредитку с нулевым лимитом просто тупо не дали мотивируя, что теперь дескать уже так не положено. Хотя тут также писали люди, что в этот же период вторую кредитку получали. В общем видимо срабатывает пресловутый человеческий фактор в купе с "синдромом вахтёра"
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:10
С КЛ можно иметь только одну карту.
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