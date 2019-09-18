чи можна одному клiєнту мати одночасно двi кредитнi картки цього банку ?
Можно.
Тут у многих две кредитки, одна - с кредлимом, вторая - без
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Додано: Вів 17 вер, 2019 07:21
Можно.
Тут у многих две кредитки, одна - с кредлимом, вторая - без
Додано: Вів 17 вер, 2019 07:53
Все верно - у меня самого так. Но после выхода "зеленки" банк начал немного "гoвнить" в этом вопросе. Я знаю по меньшей мере два случая, когда вторую кредитку с нулевым лимитом просто тупо не дали мотивируя, что теперь дескать уже так не положено. Хотя тут также писали люди, что в этот же период вторую кредитку получали. В общем видимо срабатывает пресловутый человеческий фактор в купе с "синдромом вахтёра"
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:10
С КЛ можно иметь только одну карту.
Додано: Вів 17 вер, 2019 23:16
Чекаючи вiдвовiдь на форумi вiд знавцiв, звернувся з цим самим запитанням у чат а-банку на його сайтi. Там симпотна кралечка вiдповiла, що не можна мати двi кредитнi картки, навiть якщо одна буде без лiмiту. Чи то дiйсно зараз в них такi правила, чи то як з валютною Б5 в тасe.
Але тодi виникає вже iнше питання - як же тодi бiдному садоводу-любителю пiдкормити деревця входом з iншого банку, якщо по кредитцi глибокий мiнус в грейсi аж до 31 жовтня (бо це ж тодi буде не пiдкормлювання деревцiв, а майже просто гашення кредиту по "Зеленiй'). Ну а закидувати на картку для виплат,для подлальшого поповнення депозитiв, з комiсом 0,5% теж не варiант. Може хтось щось пiдкаже?
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:31
Re: А-Банк
Иметь то можна, но осторожно. Мне в одном отделении курица отказывала на две зеленки менять. Хоть убей - низя ей сказали.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:21
Re: А-Банк
После Зеленой в отделении морозятся, отказывают выдать вторую- обычную уни с нулевым лимитом.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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