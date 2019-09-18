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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1334133513361337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:21

чи можна одному клiєнту мати одночасно двi кредитнi картки цього банку ?

Можно.
Тут у многих две кредитки, одна - с кредлимом, вторая - без
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:53

  mustbe написав:
чи можна одному клiєнту мати одночасно двi кредитнi картки цього банку ?

Можно.
Тут у многих две кредитки, одна - с кредлимом, вторая - без

Все верно - у меня самого так. Но после выхода "зеленки" банк начал немного "гoвнить" в этом вопросе. Я знаю по меньшей мере два случая, когда вторую кредитку с нулевым лимитом просто тупо не дали мотивируя, что теперь дескать уже так не положено. Хотя тут также писали люди, что в этот же период вторую кредитку получали. В общем видимо срабатывает пресловутый человеческий фактор в купе с "синдромом вахтёра" :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:10

  1finanсier написав:Друзi, таке питаннячко знавцям продуктiв А-банку та представнику банку, якщо вiн сюди навiдується - чи можна одному клiєнту мати одночасно двi кредитнi картки цього банку ? Наприклад двi "Зеленi" ? Кред лимiт достатньо буде i на однiй, а iншу наприклад буде без кред.лiмiту. Чи можна так?

С КЛ можно иметь только одну карту.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 23:16

  Flamingo написав:
  mustbe написав:
чи можна одному клiєнту мати одночасно двi кредитнi картки цього банку ?

Можно.
Тут у многих две кредитки, одна - с кредлимом, вторая - без

Все верно - у меня самого так. Но после выхода "зеленки" банк начал немного "гoвнить" в этом вопросе. Я знаю по меньшей мере два случая, когда вторую кредитку с нулевым лимитом просто тупо не дали мотивируя, что теперь дескать уже так не положено. Хотя тут также писали люди, что в этот же период вторую кредитку получали. В общем видимо срабатывает пресловутый человеческий фактор в купе с "синдромом вахтёра" :evil:


Чекаючи вiдвовiдь на форумi вiд знавцiв, звернувся з цим самим запитанням у чат а-банку на його сайтi. Там симпотна кралечка вiдповiла, що не можна мати двi кредитнi картки, навiть якщо одна буде без лiмiту. Чи то дiйсно зараз в них такi правила, чи то як з валютною Б5 в тасe.
Але тодi виникає вже iнше питання - як же тодi бiдному садоводу-любителю пiдкормити деревця входом з iншого банку, якщо по кредитцi глибокий мiнус в грейсi аж до 31 жовтня (бо це ж тодi буде не пiдкормлювання деревцiв, а майже просто гашення кредиту по "Зеленiй'). Ну а закидувати на картку для виплат,для подлальшого поповнення депозитiв, з комiсом 0,5% теж не варiант. Може хтось щось пiдкаже?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:28

У меня две Уни: с КЛ и без.
Вторая получена раньше Зеленой.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:31

Re: А-Банк

Иметь то можна, но осторожно. Мне в одном отделении курица отказывала на две зеленки менять. Хоть убей - низя ей сказали.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:21

Re: А-Банк

После Зеленой в отделении морозятся, отказывают выдать вторую- обычную уни с нулевым лимитом.
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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