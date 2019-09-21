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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1335133613371338

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 176
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
35
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:38

Заканчивается срок действия КДВ. Замена только в отделении? Или есть варианты на кр.точках или по почте?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:45

  Ferlakur написав:
  jay2004 написав:
  Ferlakur написав:А что, теперь кнопку "Переоформить" убрали из А24? Надо ждать 3 дня, пока продлится сам?


Нужно искать её на следующий день, после окончания. Инфа состоянием на 16.09.2019.

Когда продлится - будет поздно :) .

У меня депозит был по 20.09. Период получения — с 21.09 по 24.09. Кнопки "Переоформить" нет.


Попробуйте поискать завтра (рабочий банковский день). Если нет - то на гарячку.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:49

anikola13

завжди міняв в відділенні
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greenozon
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