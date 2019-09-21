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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:38
Заканчивается срок действия КДВ. Замена только в отделении? Или есть варианты на кр.точках или по почте?
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anikola13
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Додано: Нед 22 вер, 2019 10:45
Ferlakur написав: jay2004 написав: Ferlakur написав:
А что, теперь кнопку "Переоформить" убрали из А24? Надо ждать 3 дня, пока продлится сам?
Нужно искать её на следующий день, после окончания. Инфа состоянием на 16.09.2019.
Когда продлится - будет поздно
.
У меня депозит был по 20.09. Период получения — с 21.09 по 24.09. Кнопки "Переоформить" нет.
Попробуйте поискать завтра (рабочий банковский день). Если нет - то на гарячку.
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jay2004
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Додано: Нед 22 вер, 2019 10:49
anikola13
завжди міняв в відділенні
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greenozon
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Додано: Нед 22 вер, 2019 11:26
jay2004 написав: Ferlakur написав:
У меня депозит был по 20.09. Период получения — с 21.09 по 24.09. Кнопки "Переоформить" нет.
Попробуйте поискать завтра (рабочий банковский день). Если нет - то на гарячку.
Может переоформлять можно только с меньшего на больший срок? Этот депозит у меня годовой был.
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Ferlakur
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Додано: Нед 22 вер, 2019 11:44
Ferlakur
Если годовой, то ждать только лонгации или снимать и открывать новый.
В годовом давно "выпиляли" функцию "переоформить".
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anikola13
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Додано: Нед 22 вер, 2019 12:08
Мобильное приложение А24 андроид после обновления пускает только с смс даже по отпечатку. в настройках нет отключения входа по смс.
"покращення".
на планшете 10" теперь формат как для телефона с огромным текстом и меню. не оптимизировано.
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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