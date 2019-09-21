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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 16:54
demichh
А причём тут примат?
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Vorlon
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