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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1336133713381339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 04:29

  anikola13 написав:Ferlakur
Если годовой, то ждать только лонгации или снимать и открывать новый.
В годовом давно "выпиляли" функцию "переоформить".

Вчера переоформлял столбик с 3-х на 12 через кнопку "переоформить".
egorek
 
Повідомлень: 171
З нами з: 16.12.14
Подякував: 11 раз.
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