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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 вер, 2019 04:29
anikola13 написав:Ferlakur
Если годовой, то ждать только лонгации или снимать и открывать новый.
В годовом давно "выпиляли" функцию "переоформить".
Вчера переоформлял столбик с 3-х на 12 через кнопку "переоформить".
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