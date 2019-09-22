RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1336133713381339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:38

Re: А-Банк

Радует что дизайн на сайте подтянули до обносков примата24.
lbrjlkf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 30.07.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 04:29

  anikola13 написав:Ferlakur
Если годовой, то ждать только лонгации или снимать и открывать новый.
В годовом давно "выпиляли" функцию "переоформить".

Вчера переоформлял столбик с 3-х на 12 через кнопку "переоформить".
egorek
 
Повідомлень: 171
З нами з: 16.12.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:26

  egorek написав:
  anikola13 написав:Ferlakur
Если годовой, то ждать только лонгации или снимать и открывать новый.
В годовом давно "выпиляли" функцию "переоформить".

Вчера переоформлял столбик с 3-х на 12 через кнопку "переоформить".

Справді, працює. Сьогодні переоформив з 3-х на 12 міс.

Щоб зняти % кратно сотні, поклав 50 грн на Універсальну, а далі нічого ліпшого не придумав, ніж з неї на КДВ кинути, за що двічі по 0.5% спонсорських узяли, тобто 49.50 грн отримав на КДВ. Думав, що можу задарма поповнити А-вклад або Копілку, та де там, малювало 1% з Уні в будь-якому разі.

Якщо є якийсь безоплатний спосіб, нагадайте, бо щось нічого на думку не спада. Можна в ПП, про всяк випадок...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:06

kreuz

а в чому зараз сенс переоформляти?
згідно нових правил, із 1 вересня АБ обмежив суму поповенння депо первинною сумою.
тому якщо немає пару тис (десятків тис) - імхо забавка.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5990
З нами з: 01.06.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:04

А шо це пише в ІБ сума поповнення 00.00 грн... при поповненні шо старого шо нового депо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29468
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:10

пора робити заявку
через тиждень заявку на заявку, щоб пришвидшити попередню - традиційна АБ-ігра
вітаю :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5990
З нами з: 01.06.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1336133713381339
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3497, 3498, 3499
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34981 4329442
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 17:20
ramaz
Альфа-Банк 1 ... 7659, 7660, 7661
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
76600 9076875
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 15:22
Alfa_Bank
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6529 1516963
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 01:16
Chicheva

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.