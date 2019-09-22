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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:38
Re: А-Банк
Радует что дизайн на сайте подтянули до обносков примата24.
Додано: Пон 23 вер, 2019 04:29
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:26
Справді, працює. Сьогодні переоформив з 3-х на 12 міс.
Щоб зняти % кратно сотні, поклав 50 грн на Універсальну, а далі нічого ліпшого не придумав, ніж з неї на КДВ кинути, за що двічі по 0.5% спонсорських узяли, тобто 49.50 грн отримав на КДВ. Думав, що можу задарма поповнити А-вклад або Копілку, та де там, малювало 1% з Уні в будь-якому разі.
Якщо є якийсь безоплатний спосіб, нагадайте, бо щось нічого на думку не спада. Можна в ПП, про всяк випадок...
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:06
kreuz
а в чому зараз сенс переоформляти?
згідно нових правил, із 1 вересня АБ обмежив суму поповенння депо первинною сумою.
тому якщо немає пару тис (десятків тис) - імхо забавка.
+50грн !
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:04
А шо це пише в ІБ сума поповнення 00.00 грн... при поповненні шо старого шо нового депо?
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:10
пора робити заявку
через тиждень заявку на заявку, щоб пришвидшити попередню - традиційна АБ-ігра
вітаю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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