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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1337133813391340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:28

Flamingo
Спасибо!
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:52

  greenozon написав:
  Flamingo написав:"грязью"


БРУДНОТОЮ :) :)

No. Ingresos antes de impuestos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлень: 2999
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 615 раз.
 
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  #<1 ... 1337133813391340
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