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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1337133813391340

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:28

Flamingo
Спасибо!
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:52

  greenozon написав:
  Flamingo написав:"грязью"


БРУДНОТОЮ :) :)

No. Ingresos antes de impuestos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:57

Re: А-Банк

Господа, а где скачать старую версию приложения? Зае..ал револьвер...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:13

Хто тут страдал про 2 Уни: кредитка и дебетка?

А я вот никак не мог заполучить здесь кредлимит
У меня было 2 голды: дебетка и типа КБ-кредитка с фото с 0м лимитом.
Раз 5 с интервалом в 30..35дн пытался заполучить кредлимит на эту КБ-кредитку.
Плюнул, и уже месяца 2 не дергаю те ползунки с кредлимитом :) Но депозит продлил на 12 мес под 18% и долил до 50К :wink:
И вот на днях сами налили 5К кредлимиту но... на обычную голду, а не на КБ-голд :shock:
После препирательств в чате, посоветовали через отд-е перевыпустить обычную голду на Зелёнку
Теперь у меня есть Зелёнка-кредитка, Голда с фото-дебетка, ну и КдВ
Смотрю дальше это Шапито :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:43

clientage а мне вчера при заходе в кабину вылазит"хотиш лимит увеличим?"Хочую.На тебе. И 44 дали. При том ,что депо я все повыводил, а осталось столбиков 30 с хвостиком. И чего это они вдруг так ?
Дядя Дима
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