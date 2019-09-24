Flamingo
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Додано: Вів 24 вер, 2019 13:52
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:57
Re: А-Банк
Господа, а где скачать старую версию приложения? Зае..ал револьвер...
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:13
Хто тут страдал про 2 Уни: кредитка и дебетка?
А я вот никак не мог заполучить здесь кредлимит
У меня было 2 голды: дебетка и типа КБ-кредитка с фото с 0м лимитом.
Раз 5 с интервалом в 30..35дн пытался заполучить кредлимит на эту КБ-кредитку.
Плюнул, и уже месяца 2 не дергаю те ползунки с кредлимитом Но депозит продлил на 12 мес под 18% и долил до 50К
И вот на днях сами налили 5К кредлимиту но... на обычную голду, а не на КБ-голд
После препирательств в чате, посоветовали через отд-е перевыпустить обычную голду на Зелёнку
Теперь у меня есть Зелёнка-кредитка, Голда с фото-дебетка, ну и КдВ
Смотрю дальше это Шапито
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:43
clientage а мне вчера при заходе в кабину вылазит"хотиш лимит увеличим?"Хочую.На тебе. И 44 дали. При том ,что депо я все повыводил, а осталось столбиков 30 с хвостиком. И чего это они вдруг так ?
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:55
Re: А-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
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