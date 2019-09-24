Flamingo
Спасибо!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:52
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:57
Re: А-Банк
Господа, а где скачать старую версию приложения? Зае..ал револьвер...
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:13
Хто тут страдал про 2 Уни: кредитка и дебетка?
А я вот никак не мог заполучить здесь кредлимит
У меня было 2 голды: дебетка и типа КБ-кредитка с фото с 0м лимитом.
Раз 5 с интервалом в 30..35дн пытался заполучить кредлимит на эту КБ-кредитку.
Плюнул, и уже месяца 2 не дергаю те ползунки с кредлимитом Но депозит продлил на 12 мес под 18% и долил до 50К
И вот на днях сами налили 5К кредлимиту но... на обычную голду, а не на КБ-голд
После препирательств в чате, посоветовали через отд-е перевыпустить обычную голду на Зелёнку
Теперь у меня есть Зелёнка-кредитка, Голда с фото-дебетка, ну и КдВ
Смотрю дальше это Шапито
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:43
clientage а мне вчера при заходе в кабину вылазит"хотиш лимит увеличим?"Хочую.На тебе. И 44 дали. При том ,что депо я все повыводил, а осталось столбиков 30 с хвостиком. И чего это они вдруг так ?
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:55
Re: А-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 вер, 2019 07:38
Рассторжение депо в а24
Коллеги а кто-то пытался рассторгнуть депо в а24 в последнее время? Столкнулся сегодня с очередным чудесным глюком от ломбарда - при попытке рассторгнуть депо и выбора карты для получения денег (шаг 1) появляется окно с тремя кнопками - "назад" "отмена" и "распечатать доки" (шаг 2). После выбора третьего пункта - в новом окне открывается заявление на рассторжение депо, а в основном окне все возвращается к шагу 1. И так по кругу без конца. Гарячка на морозе посылает в чат делать скрины, в чате долго смотрят на скрины и создают заявку срок рассмотрения которой как бы три раб. дня (у меня одна такая есть с июля по выплате реферального бонуса). Надо ли напоминать что сегодня 25-е и деньги как бы нужны сегодня - поэтому трех дней нет. На что горячка обещает все ускорить (по июльской заявке есть 3 ускорения и ни одного решения). В общем "ось така фігня, малята" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ-1
ЗЫ. Еду в отделение в надежде, что может там таки рассторгнут
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:07
... еееехххххх, а така хороша фішка була...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:21
...а чому я так не роблю? ;)
... я тут, звичайно, делетант на проти вас, але..... - для чого все затягувати/розраховувати на" останнє число" погашення???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 25 вер, 2019 08:29
День отримання грошей має бути днем їх використання для чергового поповнення, погашення або витрати, бо це найбільш ефективно, тобто по-свинськи. Ідеально місце для депо, що термінується, підготувати завчасно, та нажаль стовпчики іноді обмежують...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
|