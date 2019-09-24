Додано: Сер 25 вер, 2019 07:38

Коллеги а кто-то пытался рассторгнуть депо в а24 в последнее время? Столкнулся сегодня с очередным чудесным глюком от ломбарда - при попытке рассторгнуть депо и выбора карты для получения денег (шаг 1) появляется окно с тремя кнопками - "назад" "отмена" и "распечатать доки" (шаг 2). После выбора третьего пункта - в новом окне открывается заявление на рассторжение депо, а в основном окне все возвращается к шагу 1. И так по кругу без конца. Гарячка на морозе посылает в чат делать скрины, в чате долго смотрят на скрины и создают заявку срок рассмотрения которой как бы три раб. дня (у меня одна такая есть с июля по выплате реферального бонуса). Надо ли напоминать что сегодня 25-е и деньги как бы нужны сегодня - поэтому трех дней нет. На что горячка обещает все ускорить (по июльской заявке есть 3 ускорения и ни одного решения). В общем "ось така фігня, малята" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ-1ЗЫ. Еду в отделение в надежде, что может там таки рассторгнут