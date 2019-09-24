а в чому зараз сенс переоформляти? згідно нових правил, із 1 вересня АБ обмежив суму поповенння депо первинною сумою. тому якщо немає пару тис (десятків тис) - імхо забавка.
их попустит, так что 2-х гривневый столбик не помешает. у мене уже пошло по кругу
Саме так: стовпчик зайвим не буває. В тому році якогось лисого занесло мене до відділення, а дівчата кажуть: несіть депо, а я їм: так у вас же відсотки низькі, а вони мені: тю, як же це Ви місце не зайняли, коли високі були, а я їм знов: так у вас же поповнення обмежене, а вони мені знов: обмеження знято. А стовпчиків то нема...
Тож стовпчик зайвим не буває.
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kreuz написав:День отримання грошей має бути днем їх використання для чергового поповнення, погашення або витрати, бо це найбільш ефективно,
... та це зрозуміло! - але, завжди потрібно ще робити ставку на форс-мажорні обставини: попали в лікарню/зависла система/затопили сусіди і т. п.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
kreuz написав:День отримання грошей має бути днем їх використання для чергового поповнення, погашення або витрати, бо це найбільш ефективно,
... та це зрозуміло! - але, завжди потрібно ще робити ставку на форс-мажорні обставини: попали в лікарню/зависла система/затопили сусіди і т. п.
C Вашей логикой - кредиты лучше не брать и с кредитками не заморачиваться, а то вдруг если что... В другом месте уже объяснял - гашу так с 2008 - залетов не было ни разу (тьфу-тьфу-тьфу) - полученные за все это время % (именно % за 1-3 дня без досрочного гашения) в случае "залета" перекрывают потенциальные убытки. Но их быть не должно, поскольку не держу все яйца в одной корзине - вместо ломбарда - загасил сегодня все свои 4 кредитки с другого места. В а-банк кстати так и не попал - перезвонила поддержка сообщила, что сейчас мне расторгнут депо сами. Но у них не получилось, поскольку депо открывался дистанционно. Но я как чувствовал, перед их вторым звонком - зашел еще раз в а24 - там уже все работало - и расторг депо... В общем полет нормальный - "рискую" дальше . Но из ломбарда деньги начинаю потихоньку выводить - пусть возвращают взад пополняхи новых депо на любую сумму!