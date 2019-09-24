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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1338133913401341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 08:47

  novichok написав:
  greenozon написав:kreuz

а в чому зараз сенс переоформляти?
згідно нових правил, із 1 вересня АБ обмежив суму поповенння депо первинною сумою.
тому якщо немає пару тис (десятків тис) - імхо забавка.

их попустит, так что 2-х гривневый столбик не помешает. у мене уже пошло по кругу :D

Саме так: стовпчик зайвим не буває. В тому році якогось лисого занесло мене до відділення, а дівчата кажуть: несіть депо,
а я їм: так у вас же відсотки низькі,
а вони мені: тю, як же це Ви місце не зайняли, коли високі були,
а я їм знов: так у вас же поповнення обмежене,
а вони мені знов: обмеження знято.
А стовпчиків то нема...

Тож стовпчик зайвим не буває.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:17

закінчився 6-міс депо, хотів його на 12 міс, а дулі - нема кнопки...
є лише 4 кнопки -
Поповнити
Виписка
Виплатити
Роздрукувати документи

десь її переховали чи... невже знову заявки на заявки на заявки...

PS сьогодні 1й день із 5х коли можна б було (теоретично) переоформити.
+50грн !
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greenozon
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Якщо 30-го погасю Зелену з Моно, ніяких сюрпризів не буде?
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:44

Re: А-Банк

  kreuz написав:День отримання грошей має бути днем їх використання для чергового поповнення, погашення або витрати, бо це найбільш ефективно,

... та це зрозуміло! :)
- але, завжди потрібно ще робити ставку на форс-мажорні обставини: попали в лікарню/зависла система/затопили сусіди і т. п. :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:46

  greenozon написав:закінчився 6-міс депо, хотів його на 12 міс, а дулі - нема кнопки...
є лише 4 кнопки -
Поповнити
Виписка
Виплатити
Роздрукувати документи

десь її переховали чи... невже знову заявки на заявки на заявки...

PS сьогодні 1й день із 5х коли можна б було (теоретично) переоформити.


Пробуйте, через кнопку підтримки гарячки (збоку праворуч) - мені швидко її "знайшли".
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:55

  кеннек написав:Якщо 30-го погасю Зелену з Моно, ніяких сюрпризів не буде?

п2п не буде
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 10:40

  Долярчик написав:
  kreuz написав:День отримання грошей має бути днем їх використання для чергового поповнення, погашення або витрати, бо це найбільш ефективно,

... та це зрозуміло! :)
- але, завжди потрібно ще робити ставку на форс-мажорні обставини: попали в лікарню/зависла система/затопили сусіди і т. п. :)

C Вашей логикой - кредиты лучше не брать и с кредитками не заморачиваться, а то вдруг если что... :mrgreen:
В другом месте уже объяснял - гашу так с 2008 - залетов не было ни разу (тьфу-тьфу-тьфу) - полученные за все это время % (именно % за 1-3 дня без досрочного гашения) в случае "залета" перекрывают потенциальные убытки. Но их быть не должно, поскольку не держу все яйца в одной корзине - вместо ломбарда - загасил сегодня все свои 4 кредитки с другого места. В а-банк кстати так и не попал - перезвонила поддержка сообщила, что сейчас мне расторгнут депо сами. Но у них не получилось, поскольку депо открывался дистанционно. Но я как чувствовал, перед их вторым звонком - зашел еще раз в а24 - там уже все работало - и расторг депо...
В общем полет нормальный - "рискую" дальше ;). Но из ломбарда деньги начинаю потихоньку выводить - пусть возвращают взад пополняхи новых депо на любую сумму! :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:52

Flamingo
... та просто я завжди погашаю за день-два, а не залишаю на останній :)
- бо те, що я вище написав(про форс-мажорні обставини) - можуть якраз трапитись в той "судний день" :wink: :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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