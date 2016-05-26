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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:46
anikola13 написав:
У меня одного не работает веб-версия а24?
У меня работает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:52
anikola13 написав:
У меня одного не работает веб-версия а24?
Не могу сказать за всех но у мну работает
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:14
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