У меня работает
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:46
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:52
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:14
АБ25 арбайтен унд дісціплірен
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:51
Re: А-Банк
Подскажите, если платить коммуналку через А24. До какой суммы будет без комиссии в счёт кредитных денег?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:13
СМС не приходят
У меня СМС на вход не приходят, оператор Водафон. У кого-то тоже такая проблема, или только я невезучий?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:36
Re: А-Банк
v_matsenko, вчера абоненты Киевстар страдали, сегодня абоненты Vodafone
Перезагрузите телефон, повторите попытку.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:56
а як же почистити кукізи,
протекрти скло телефону?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:37
|