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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:46

  anikola13 написав:У меня одного не работает веб-версия а24?

У меня работает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:52

  anikola13 написав:У меня одного не работает веб-версия а24?

Не могу сказать за всех но у мну работает
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:14

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:51

Re: А-Банк

Подскажите, если платить коммуналку через А24. До какой суммы будет без комиссии в счёт кредитных денег?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:13

СМС не приходят

У меня СМС на вход не приходят, оператор Водафон. У кого-то тоже такая проблема, или только я невезучий?
v_matsenko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:36

Re: А-Банк

v_matsenko, вчера абоненты Киевстар страдали, сегодня абоненты Vodafone :D

Перезагрузите телефон, повторите попытку.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:56

а як же почистити кукізи,
протекрти скло телефону? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:37

  MASolomko написав:v_matsenko, вчера абоненты Киевстар страдали, сегодня абоненты Vodafone :D

Перезагрузите телефон, повторите попытку.


Что-то это ЖЖЖЖ тревожит :(
Обычные СМС притом ходят, только банковские блочатся.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:18

если оплатить картой этого банка 10т. через сервис Привата с мсс кодом 9311 или 9399 возьмет Абанк 4% комиссии за платеж с кредитных средств или нет?
Востаннє редагувалось velvet в Нед 29 вер, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:30

velvet Насчёт правительственных платежей не знаю,не делал но вот 2,7% точно возьмёт как за оплату картой чужого банка. Собственно а что мешает не через ПР24 а в родном для карты А24 заплатить?
Дядя Дима
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