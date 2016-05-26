Дядя Дима
Я не через П24 планирую оплачивать, у Абанка нет такой базы получателей средств как у Привата
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Додано: Нед 29 вер, 2019 20:48
Дядя Дима
Я не через П24 планирую оплачивать, у Абанка нет такой базы получателей средств как у Привата
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Додано: Нед 29 вер, 2019 21:00
velvet Значит я тогда не правильно понял. Меня смутила Ваша фраза "через сервис привата". Да ,действительно в А24 получателей нету ,но когда я вписываю реквизиты в ручную и создаю шаблон то тогда они там уже есть на будущее.
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:29
Подскажите.
погашении кредитки А-банка по реквизитам через П24. сколько времени будет идти платёж с Привата на А-банк?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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