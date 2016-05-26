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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1340134113421343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:48

Дядя Дима
Я не через П24 планирую оплачивать, у Абанка нет такой базы получателей средств как у Привата
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:00

velvet Значит я тогда не правильно понял. Меня смутила Ваша фраза "через сервис привата". Да ,действительно в А24 получателей нету ,но когда я вписываю реквизиты в ручную и создаю шаблон то тогда они там уже есть на будущее.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:29

Подскажите.
погашении кредитки А-банка по реквизитам через П24. сколько времени будет идти платёж с Привата на А-банк?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:37

  Игорь Алексеевич написав:Подскажите.
погашении кредитки А-банка по реквизитам через П24. сколько времени будет идти платёж с Привата на А-банк?

Сегодня отправите-завтра зайдёт.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:40

  greenozon написав:закінчився 6-міс депо, хотів його на 12 міс, а дулі - нема кнопки...
є лише 4 кнопки -
Поповнити
Виписка
Виплатити
Роздрукувати документи

десь її переховали чи... невже знову заявки на заявки на заявки...

PS сьогодні 1й день із 5х коли можна б було (теоретично) переоформити.



для історії - кнопка появилась аж на 2ий день :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:20

  novichok написав:
  Игорь Алексеевич написав:Подскажите.
погашении кредитки А-банка по реквизитам через П24. сколько времени будет идти платёж с Привата на А-банк?

Сегодня отправите-завтра зайдёт.


а если отправил в воскр, то зайдёт в понед. или во вторник?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 22:40

  Игорь Алексеевич написав:
  novichok написав:
  Игорь Алексеевич написав:Подскажите.
погашении кредитки А-банка по реквизитам через П24. сколько времени будет идти платёж с Привата на А-банк?

Сегодня отправите-завтра зайдёт.


а если отправил в воскр, то зайдёт в понед. или во вторник?

в понедельник
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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