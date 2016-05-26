|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:30
velvet Насчёт правительственных платежей не знаю,не делал но вот 2,7% точно возьмёт как за оплату картой чужого банка. Собственно а что мешает не через ПР24 а в родном для карты А24 заплатить?
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:48
Дядя Дима
Я не через П24 планирую оплачивать, у Абанка нет такой базы получателей средств как у Привата
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2440
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:00
velvet Значит я тогда не правильно понял. Меня смутила Ваша фраза "через сервис привата". Да ,действительно в А24 получателей нету ,но когда я вписываю реквизиты в ручную и создаю шаблон то тогда они там уже есть на будущее.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:29
Подскажите.
погашении кредитки А-банка по реквизитам через П24. сколько времени будет идти платёж с Привата на А-банк?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4324
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:37
Игорь Алексеевич написав:
Подскажите.
погашении кредитки А-банка по реквизитам через П24. сколько времени будет идти платёж с Привата на А-банк?
Сегодня отправите-завтра зайдёт.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 1892
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:40
greenozon написав:
закінчився 6-міс депо, хотів його на 12 міс, а дулі - нема кнопки...
є лише 4 кнопки -
Поповнити
Виписка
Виплатити
Роздрукувати документи
десь її переховали чи... невже знову заявки на заявки на заявки...
PS сьогодні 1й день із 5х коли можна б було (теоретично) переоформити.
для історії - кнопка появилась аж на 2ий день
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6072
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 22:20
novichok написав: Игорь Алексеевич написав:
Подскажите.
погашении кредитки А-банка по реквизитам через П24. сколько времени будет идти платёж с Привата на А-банк?
Сегодня отправите-завтра зайдёт.
а если отправил в воскр, то зайдёт в понед. или во вторник?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4324
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 29 вер, 2019 22:40
Игорь Алексеевич написав: novichok написав: Игорь Алексеевич написав:
Подскажите.
погашении кредитки А-банка по реквизитам через П24. сколько времени будет идти платёж с Привата на А-банк?
Сегодня отправите-завтра зайдёт.
а если отправил в воскр, то зайдёт в понед. или во вторник?
в понедельник
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2440
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:17
Google Pay анонсирован
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7263
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:41
Vorlon написав:
Google Pay анонсирован
С плюшками?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4140
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|76870
|9100278
|
|
|35076
|4337858
|
|
|265
|53000
|
|