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Обслуговування в українських
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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:49

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:Google Pay анонсирован :)

С плюшками?

Для обладателей неХлаоми - уже само наличие возможности подключения G-Pay'я является невероятной плюшкой! ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 15:57

Re: А-Банк

  Vorlon написав:Google Pay анонсирован :)
Коли запуск?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:03

А еще анонс был, что со следующего месяца КБ одинаков и для дебета, и для кредита.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:08

  guntherhouse777 написав:А еще анонс был, что со следующего месяца КБ одинаков и для дебета, и для кредита.

1%? :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 16:11

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greenozon
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