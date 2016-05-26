Для обладателей неХлаоми - уже само наличие возможности подключения G-Pay'я является невероятной плюшкой!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:49
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:57
Re: А-Банк
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:03
А еще анонс был, что со следующего месяца КБ одинаков и для дебета, и для кредита.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:08
1%?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 16:11
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+50грн !
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