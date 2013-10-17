Для обладателей неХлаоми - уже само наличие возможности подключения G-Pay'я является невероятной плюшкой!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:49
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:57
Re: А-Банк
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:03
А еще анонс был, что со следующего месяца КБ одинаков и для дебета, и для кредита.
Додано: Пон 30 вер, 2019 16:08
1%?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 16:11
20 мінімум
+50грн !
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Додано: Пон 30 вер, 2019 17:37
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:37
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:56
Re: А-Банк
Все очень просто - когда в Украине обедаю дома - а 99% перемещений по городу осуществляю на авто, поэтому небольшой кошелек с правами и техпаспортом носить все равно надо (их зе-влада обещает оцифровать, но на это надо время). Ну а раз так то нет разницы будет в нем только 2 карты либо же 4-5 - много места они не занимают . Ну а в соседние с домом гастроном, булочную и магазин морепродуктов обычно хожу с одной картой в кармане вообще без смарта. Опять таки - как говорится "хороший понт - дороже денег" - покупаю я такой в АТБ внуку сырочек "Вильняночка" и кассиру "инфиню" подсовываю. Мелочь но приятно. А будь она у меня в Г-пэе - никакого понту . В общем тут все дело в привычках, образе жизни + тот факт, что в Украине пока только 86% терминалов имеют бесконтакт (как сегодня Ощад сказал на статье-презентации своего NFC-колечка), а значит 14% его не имеют. ИМХО это много. Вот выйдут хотя бы на 95% + Зе-команда права оцифруют и можно будет пожертвовать "понтами"
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