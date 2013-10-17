Додано: Пон 30 вер, 2019 17:56

Vorlon написав: Честно говоря, не пойму наверное почему вам NFC не важен. Ведь это невероятно удобно! И кошелёк не надо с собой на обед носить, например... Честно говоря, не пойму наверное почему вам NFC не важен. Ведь это невероятно удобно! И кошелёк не надо с собой на обед носить, например...

Все очень просто - когда в Украине обедаю дома - а 99% перемещений по городу осуществляю на авто, поэтому небольшой кошелек с правами и техпаспортом носить все равно надо (их зе-влада обещает оцифровать, но на это надо время). Ну а раз так то нет разницы будет в нем только 2 карты либо же 4-5 - много места они не занимают. Ну а в соседние с домом гастроном, булочную и магазин морепродуктов обычно хожу с одной картой в кармане вообще без смарта. Опять таки - как говорится "хороший понт - дороже денег" - покупаю я такой в АТБ внуку сырочек "Вильняночка" и кассиру "инфиню" подсовываю. Мелочь но приятно. А будь она у меня в Г-пэе - никакого понту. В общем тут все дело в привычках, образе жизни + тот факт, что в Украине пока только 86% терминалов имеют бесконтакт (как сегодня Ощад сказал на статье-презентации своего NFC-колечка), а значит 14% его не имеют. ИМХО это много. Вот выйдут хотя бы на 95% + Зе-команда права оцифруют и можно будет пожертвовать "понтами"