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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 00:18
Шлюх на такси будем возить ?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 06:32
MASolomko написав:
Кешбек на октябрь
Каасиво то каак
И романтично: цветы и книги
... делайте хоть что-нибудь!
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