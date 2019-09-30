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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 00:18

Шлюх на такси будем возить ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:16

Re: А-Банк

Кешбек на октябрь
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:32

Re: А-Банк

  MASolomko написав:Кешбек на октябрь

Каасиво то каак
И романтично: цветы и книги :P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:01

Re: А-Банк

  chipmunk написав:тим паче є коко


Коко - це хто і що там доброго? :oops:
V2
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:36

  V2 написав:
  chipmunk написав:тим паче є коко


Коко - це хто і що там доброго? :oops:

Коко в данном контексте - новая карта от скунса там типа неплохой кишмиш намечаеЦЦа. Но там тоже есть свои "камушки". А вообще Коко - это банка такая КОнКОрд
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:05

  Flamingo написав:
  V2 написав:
  chipmunk написав:тим паче є коко


Коко - це хто і що там доброго? :oops:

Коко в данном контексте - новая карта от скунса там типа неплохой кишмиш намечаеЦЦа. Но там тоже есть свои "камушки". А вообще Коко - это банка такая КОнКОрд


я очень ждал в этом месяце "путешествия", но а не порадовал в этом плане.
а что есть интересного у конкорда? В Кривом Роге оказывается даже отделение есть
ukrmvs
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:39

  ukrmvs написав:
  Flamingo написав:
  V2 написав:
Коко - це хто і що там доброго? :oops:

Коко в данном контексте - новая карта от скунса там типа неплохой кишмиш намечаеЦЦа. Но там тоже есть свои "камушки". А вообще Коко - это банка такая КОнКОрд


я очень ждал в этом месяце "путешествия", но а не порадовал в этом плане.
а что есть интересного у конкорда? В Кривом Роге оказывается даже отделение есть

Путешествия там у Мони есть. За свои ;(. А Конкорд сдулся. Раньше было 1%, но сейчас добавили много исключений.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:41

Re: А-Банк

Коллеги а у всех теперь при каждом входе предлагает перейти на пин? Это что пока не согласишься? Я привык по отпечатку... На фуа мне пин... А оно при каждом входе задалбывает...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:45

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Я привык по отпечатку... На фуа мне пин... А оно при каждом входе задалбывает...

Треба погодитись на пін і потім включити відбиток, попустить
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:55

Re: А-Банк

  Flamingo написав:Коллеги а у всех теперь при каждом входе предлагает перейти на пин?
Аналогично :/
MASolomko
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