|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 00:18
Шлюх на такси будем возить ?
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1152
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:32
MASolomko написав:
Кешбек на октябрь
Каасиво то каак
И романтично: цветы и книги
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29245
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2338 раз.
- Подякували: 3379 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 01 жов, 2019 08:01
chipmunk написав:
тим паче є коко
Коко - це хто і що там доброго?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6225
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 978 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:05
Flamingo написав: V2 написав: chipmunk написав:
тим паче є коко
Коко - це хто і що там доброго?
Коко в данном контексте - новая карта от скунса там типа неплохой кишмиш намечаеЦЦа. Но там тоже есть свои "камушки". А вообще Коко - это банка такая КОнКОрд
я очень ждал в этом месяце "путешествия", но а не порадовал в этом плане.
а что есть интересного у конкорда? В Кривом Роге оказывается даже отделение есть
-
ukrmvs
-
-
- Повідомлень: 73
- З нами з: 22.05.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:39
ukrmvs написав: Flamingo написав: V2 написав:
Коко - це хто і що там доброго?
Коко в данном контексте - новая карта от скунса там типа неплохой кишмиш намечаеЦЦа. Но там тоже есть свои "камушки". А вообще Коко - это банка такая КОнКОрд
я очень ждал в этом месяце "путешествия", но а не порадовал в этом плане.
а что есть интересного у конкорда? В Кривом Роге оказывается даже отделение есть
Путешествия там у Мони есть. За свои ;(. А Конкорд сдулся. Раньше было 1%, но сейчас добавили много исключений.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3035
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:41
Коллеги а у всех теперь при каждом входе предлагает перейти на пин? Это что пока не согласишься? Я привык по отпечатку... На фуа мне пин... А оно при каждом входе задалбывает...
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3035
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:45
Flamingo написав:
Я привык по отпечатку... На фуа мне пин... А оно при каждом входе задалбывает...
Треба погодитись на пін і потім включити відбиток, попустить
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8296
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 439 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:55
Flamingo написав:
Коллеги а у всех теперь при каждом входе предлагает перейти на пин?
Аналогично :/
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1270
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|76921
|9103765
|
|
|35094
|4339156
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16436
|2336758
|
|