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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1343134413451346

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:55

про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 13:09

  greenozon написав:про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)

В обновленной версии приложения можно зайти и по ПИНу, и по отпечатку.
Олег1964
 
Повідомлень: 332
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