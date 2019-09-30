про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 11:55
про який пін мова
на разі при вході попросило код із смс (раніше не просило, достатньо було лише пасворда)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 01 жов, 2019 13:09
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